"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды

Козловский: Когда ты делаешь успехи в спорте, тебе же где-то надо это показать Фото: Vitaliy Kozlovskiy / Facebook

"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку. Я еще тогда удивлялся: "Как они могут такое делать?" Да потому что ты контент постишь как те все, кто ездит часто в Дубай, на Мальдивы", – рассказал артист.

Он признался, что начал публиковать свои откровенные фото после того, как за два с половиной месяца привел фигуру в спортивную форму.

"Когда ты делаешь успехи в спорте, тебе же где-то надо это показать. Ты же не ездишь на спортивные мероприятия. И у меня была такая мания, что я должен это монетизировать – что я, артист, сам за два с половиной месяца из своего тела сделал спортивное фитнес-тело. Я его в клипах показывал. Вот мне надо было это везде показать, – признался Козловский – И люди восприняли, что я, как проститутка, себя продаю".