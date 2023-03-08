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08 марта, 2023
 
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"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды

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Козловский: Когда ты делаешь успехи в спорте, тебе же где-то надо это показать
Козловский: Когда ты делаешь успехи в спорте, тебе же где-то надо это показать
Фото: Vitaliy Kozlovskiy / Facebook

Украинский певец Виталий Козловский начал получать предложения от женщин выступить для них в сауне после того, как в своих соцсетях опубликовал откровенные фото без одежды. Об этом он рассказал в интервью, которое 4 марта вышло на YouTuve-канале Gloster FM.

"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку. Я еще тогда удивлялся: "Как они могут такое делать?" Да потому что ты контент постишь как те все, кто ездит часто в Дубай, на Мальдивы", – рассказал артист.

Он признался, что начал публиковать свои откровенные фото после того, как за два с половиной месяца привел фигуру в спортивную форму.

"Когда ты делаешь успехи в спорте, тебе же где-то надо это показать. Ты же не ездишь на спортивные мероприятия. И у меня была такая мания, что я должен это монетизировать – что я, артист, сам за два с половиной месяца из своего тела сделал спортивное фитнес-тело. Я его в клипах показывал. Вот мне надо было это везде показать, – признался Козловский –  И люди восприняли, что я, как проститутка, себя продаю". 

Контекст:

Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ "Караоке на Майдане", став участником, а затем и победителем проекта "Шанс".

В 2004 году он принимал участие в международном песенном конкурсе "Новая волна", а свой первый альбом "Холодная ночь" выпустил в 2005 году.

В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виталий Козловский, певец, фитнес
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