"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш

"В течение трех концертов я буду собирать донаты для [добровольческого строительного батальона] "Добробат" на восстановление разрушенных врагом домов. Среди всех, кто донатит, я разыграю части картины из клипа "Крапають", которую я создала вместе с [художником] Евгением Лисняком", – написала она.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно найти специальную зону на концертной площадке, отсканировать QR-код, отправить донат, получить персональный номер. Розыгрыш состоится во время концерта.

Дорофеева сопроводила пост снимками, для которых позировала на фоне картины. Она надела белый топ-бандо, рубашку и черную мини-юбку с разрезом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках, на Надюське", – отметил подписчик yassik38.

"Сладкая девочка-конфеточка", – написал он же.

"Ты наше солнышко", – прокомментировала angel_retribution.