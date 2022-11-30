"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш

"В течение трех концертов я буду собирать донаты для [добровольческого строительного батальона] "Добробат" на восстановление разрушенных врагом домов. Среди всех, кто донатит, я разыграю части картины из клипа "Крапають", которую я создала вместе с [художником] Евгением Лисняком", – написала она.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно найти специальную зону на концертной площадке, отсканировать QR-код, отправить донат, получить персональный номер. Розыгрыш состоится во время концерта.
Дорофеева сопроводила пост снимками, для которых позировала на фоне картины. Она надела белый топ-бандо, рубашку и черную мини-юбку с разрезом.
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"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках, на Надюське", – отметил подписчик yassik38.
"Сладкая девочка-конфеточка", – написал он же.
"Ты наше солнышко", – прокомментировала angel_retribution.
Концерт Дорофеевой в Киеве состоится 2 декабря в зале Stereo Plaza, во Львове – 3 декабря, в Черновцах – 4 декабря.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.