Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2023
 
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Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото

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Мишина: Как же круто просыпаться с солнцем!
Мишина: Как же круто просыпаться с солнцем!
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 24 апреля в Instagram Stories показала фото, для которого позировала стоя перед зеркалом.

"Доброе утро! Как же круто просыпаться с солнцем! Это я о себе", – написала она.

Мишина снялась в черном нижнем белье на фоне расстеленного дивана.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта 2023 года актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, актриса, белье, Ксения Мишина, Холостячка
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