"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде

"Мой парень часто говорит мне, что я себя не люблю. Я спорю с ним, доказываю обратное, показываю даже, как себя люблю. Но в душе чувствую, что если люблю, то не до конца, не всю, не всегда. И знаете, что сложнее всего? Нет, не свое тело полюбить. С этим проблем нет. А полюбить себя как человека, – написала артистка. – Любить себя просто за то, что я такая, уважать и ценить. Потому что тогда жизнь окружает людьми, которые будут относиться к тебе именно так".

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