Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2023
 
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В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой

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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин 14 февраля в Instagram разместил подборку снимков, на которых он запечатлен в момент поцелуя со своей новой девушкой, украинской певицей Надей Дорофеевой.

Первое селфи Кацурин сделал в примерочной, запечатлев, как Дорофеева целует его в губы. На втором снимке пара целуется во время записи совместного клипа на песню "Щоб не було", а на последнем – на улице на фоне стены.

"Не отрывался бы ни на секунду",  подписал публикацию Кацурин.

"Миша", – отреагировала на пост Дорофеева.

"Любовь моя, слушаю тебя", – ответил он.

Контекст:

В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод. 

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В начале декабря певица выпустила клип на их первую совместную песню "Щоб не було", в котором снялся Кацурин.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, Надя Дорофеева, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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