В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года Фото: misha_katsurin / Instagram

Первое селфи Кацурин сделал в примерочной, запечатлев, как Дорофеева целует его в губы. На втором снимке пара целуется во время записи совместного клипа на песню "Щоб не було", а на последнем – на улице на фоне стены.

"Не отрывался бы ни на секунду", – подписал публикацию Кацурин.

"Миша", – отреагировала на пост Дорофеева.

"Любовь моя, слушаю тебя", – ответил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)