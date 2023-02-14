В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой

Первое селфи Кацурин сделал в примерочной, запечатлев, как Дорофеева целует его в губы. На втором снимке пара целуется во время записи совместного клипа на песню "Щоб не було", а на последнем – на улице на фоне стены.
"Не отрывался бы ни на секунду", – подписал публикацию Кацурин.
"Миша", – отреагировала на пост Дорофеева.
"Любовь моя, слушаю тебя", – ответил он.
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В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В начале декабря певица выпустила клип на их первую совместную песню "Щоб не було", в котором снялся Кацурин.