"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами

По словам премьера Национальной оперы Украины Александра Стоянова, его жена – прима-балерина Екатерина Кухар во время судейства на шоу канала "1+1" "Танцы со звездами" каждый раз была разной.

Кухар и Стоянов вместе больше 10 лет Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов 1 декабря в Instagram заявил, что никогда не перестанет восхищаться своей женой – примой-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар, которая выдержала 14 эфиров на шоу канала "1+1" "Танцы со звездами" в роли судьи проекта.

"Моя малышка! Самая красивая, самая умная, самая сногсшибательная и притягательная, самая остроумная! Самая талантливая! Никогда не устану восхищаться тобой, ты большая молодец! В каждом эфире ты была разная, но всегда сияла и была превосходна!" – написал Стоянов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Stoianov / Стоянов (@stoianov_aleksandr)

Кухар и Стоянов официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двоих детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

"Танцы со звездами 7" – четвертый проект, в котором Кухар была судьей. Он стартовал 30 августа, а завершился 29 ноября после 14 эфиров.