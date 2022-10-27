"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине

До этого против войны Земфира высказалась на концерте в Лимассоле Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

"Сегодня 245-й день войны, которую развязала моя страна. Больше двух недель происходят перманентные обстрелы Украины. Я считаю, моя страна должна прекратить эту войну", – сказала со сцены певица.

Сразу после этих слов Земфира исполнила песню "Не стреляйте".