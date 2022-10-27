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27 октября, 2022
 
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"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине

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До этого против войны Земфира высказалась на концерте в Лимассоле
До этого против войны Земфира высказалась на концерте в Лимассоле
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

На концерте, который прошел 26 октября в Берлине, Земфира произнесла антивоенную речь. Видео в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент DW.

"Сегодня 245-й день войны, которую развязала моя страна. Больше двух недель происходят перманентные обстрелы Украины. Я считаю, моя страна должна прекратить эту войну", – сказала со сцены певица.

Сразу после этих слов Земфира исполнила песню "Не стреляйте".

Контекст:

Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ.

19 мая Земфира выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.

17 марта Земфира выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами.

Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она "никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку". "Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной", – сказал он.

9 октября на концерте в Лимассоле (Кипр) певица сказала: "Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну".

Теги: Берлин, Земфира, шоу-бизнес, концерт, война России против Украины
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