"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине

"Сегодня 245-й день войны, которую развязала моя страна. Больше двух недель происходят перманентные обстрелы Украины. Я считаю, моя страна должна прекратить эту войну", – сказала со сцены певица.
Сразу после этих слов Земфира исполнила песню "Не стреляйте".
Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ.
19 мая Земфира выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.
17 марта Земфира выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами.
Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она "никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку". "Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной", – сказал он.
9 октября на концерте в Лимассоле (Кипр) певица сказала: "Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну".