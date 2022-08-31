"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США

"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16. А через семь лет встретились снова и больше не расставались. Сегодня девять лет, как мы пара, и несмотря на сложности и не всегда легкие дни, мы вместе все проходим и влюбляемся еще сильнее", – написала Ровинская.
Анастасия и Ярослав Ровинские воспитывают сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).
Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию. 21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.