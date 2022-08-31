"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США

Ровинская о муже: Сегодня девять лет, как мы пара Фото: Стася Ровінська / Facebook

"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16. А через семь лет встретились снова и больше не расставались. Сегодня девять лет, как мы пара, и несмотря на сложности и не всегда легкие дни, мы вместе все проходим и влюбляемся еще сильнее", – написала Ровинская.