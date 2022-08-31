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31 августа, 2022
 
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"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США

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Ровинская о муже: Сегодня девять лет, как мы пара
Ровинская о муже: Сегодня девять лет, как мы пара
Фото: Стася Ровінська / Facebook

Проживающая в США украинская ведущая Анастасия Ровинская 31 августа опубликовала в Facebook фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем, бизнесменом Ярославом Ровинским.

"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16. А через семь лет встретились снова и больше не расставались. Сегодня девять лет, как мы пара, и несмотря на сложности и не всегда легкие дни, мы вместе все проходим и влюбляемся еще сильнее", – написала Ровинская.

https://www.facebook.com/stacy.egorova/posts/pfbid0ZDhbP6bhForTYthDVYk3aUjFPiSbUq4b7QLrtv2TgGB2v86kWuL4bwv2s8kU7Uazl

Контекст:

Анастасия и Ярослав Ровинские воспитывают сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).

Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию. 21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.

Теги: семья, Анастасия Ровинская
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