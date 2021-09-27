"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото

Гончаренко после избиения провел в коме более двух недель Фото: zhenja_goncharenko / Instagram

"Жене сделали операцию. Наш мальчик поправляется", – написала артистка, опубликовав фото танцора после операции.

Об этой операции Гончаренко рассказывал в сентябре журналистам канала "Украина". "По сути, мозг обтянут кожей. Кость врачам, к сожалению, не получилось восстановить. Закрывать мне будут титановой пластиной. Как только она будет готова, меня сразу повезут в операционную", – заявил тогда танцор.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Гончаренко на своей странице в Instagram разместил селфи, на котором запечатлен с перебинтованной головой.

"Хай, бичез. Я вернулся 2.0. Домой возвращается уже титановый бой", – подписал он фото.