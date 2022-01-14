"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских

"У нас все спокойно и легко. Люблю тебя, детка", – подписал фото Потап.

"Пупсики", – написали поклонники.

"Настенька без макияжа такая милая", – прокомментировали фото подписчики.

"О, нормальная борода", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Потапенко и Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой.