"Настя, звезду прикройте", "Трусишки маловаты". Волочкова обнародовала фото в купальнике

Артистка позирует в кадре, стоя на коленях с разведенными в стороны ногами.
"Я – на море! После спектакля", – написала артистка. Она не уточнила, где именно отдыхает.
"Настя, звезду немного прикройте", – отреагировали на фото фолловеры.
"Я одна приблизила фото?" – поинтересовалась подписчица балерины.
"Нет, я тоже. Трусишки маловаты, ничего не прикрывают", – написали в ответ фолловеры артистки.
"Вот [бойфренду] Володе повезло! Не успел пристроиться и сразу на море", – прокомментировали снимок балерины поклонники.
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За несколько часов до публикации фото в купальнике Волочкова разместила снимок, на котором была запечатлена в домашнем костюме на диване.
"Сижу, никого не трогаю. Отдыхаю", – подписала снимок балерина.
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Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.