"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости

"Зависимость от "алкашки" можно назвать полным дном?" – спросил Демин.

"Можно назвать, и это действительно так и есть", – ответил 34-летний Позитив. – Артисты – немного другая порода людей. Мы можем закрывать свою депрессию или кризис жанра таким образом. Но это точно не в плюс. Это моральная слабость, и ты таким образом пытаешься закрыться от себя и мира. Но на самом деле ты делаешь себе хуже, потому что в таком состоянии ты еще больше углубляешься в проблемы".

Позитив заявил, что уже "оттолкнулся от дна".

"Я не могу сказать, что точно отказался от этого, но я уже знаю, как себя контролировать", – отметил он.

"Тебя можно назвать бывшим алкоголиком?" – спросил Демин.

"Можно", – признался артист.

Он отметил, что сдавал анализы и у него не обнаружили генетический алкоголизм.

По словам Позитива, на то, что он начал меньше пить, повлияла его новая избранница.

"Такое есть, потому что когда рядом есть человек, который тебя контролирует, может с тобой поговорить, когда у тебя проблемы или когда ты думаешь, что все пропало и я не такой артист... Действительно, такое есть", – ответил он.