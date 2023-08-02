Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
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"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости

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Позитив: Артисты немного другая порода людей
Позитив: Артисты – немного другая порода людей
Скриншот: Слава Дьомін / YouTube

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) в интервью, которое 1 августа вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина, признался, что был зависим от алкоголя, но сейчас пьет гораздо меньше, чем раньше.

"Зависимость от "алкашки" можно назвать полным дном?"  – спросил Демин.

"Можно назвать, и это действительно так и есть", – ответил 34-летний Позитив. – Артисты – немного другая порода людей. Мы можем закрывать свою депрессию или кризис жанра таким образом. Но это точно не в плюс. Это моральная слабость, и ты таким образом пытаешься закрыться от себя и мира. Но на самом деле ты делаешь себе хуже, потому что в таком состоянии ты еще больше углубляешься в проблемы". 

Позитив заявил, что уже "оттолкнулся от дна".

"Я не могу сказать, что точно отказался от этого, но я уже знаю, как себя контролировать", – отметил он.

"Тебя можно назвать бывшим алкоголиком?" – спросил Демин.

"Можно", – признался артист. 

Он отметил, что сдавал анализы и у него не обнаружили генетический алкоголизм. 

По словам Позитива, на то, что он начал меньше пить, повлияла его новая избранница.

"Такое есть, потому что когда рядом есть человек, который тебя контролирует, может с тобой поговорить, когда у тебя проблемы или когда ты думаешь, что все пропало и я не такой артист... Действительно, такое есть", – ответил он. 

Контекст:

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года коллектив объявил о распаде.

До войны артист выступал в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой был украинский певец Потап. 24 июня 2022 года стало известно, что Позитив больше не является продюсерским проектом компании Moзgi Entertainment, которая летом 2023 года сменила название и теперь называется "Помітні".

Летом 2022 года Позитив признался, что может в депрессивный день выпить бутылку вина.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: алкоголь, алкоголизм, певец, Позитив, Алексей Завгородний
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