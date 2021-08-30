"Необычная история любви с красивым продолжением". Девушка с собачкой из Уханя и глава миграционной службы сыграли свадьбу

Соколюк и Зинченко познакомилась зимой 2020 года, когда в первые дни после объявления пандемии чиновник помогал девушке добраться из Китая домой, в Украину Фото: nastyazinchenko_ / Instagram

"Принимаем поздравления. 29.08.2021", – подписала снимки Зинченко.

Свадебная церемония прошла спустя полгода после официальной росписи пары. 20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко сменила фамилию, став Анастасией Соколюк. Комментируя 20-летнюю разницу в возрасте, жена Соколюка призналась, что не ощущает ее или же ей кажется, что муж старше не более, чем на пять лет.

"Идеальная пара", – прокомментировала пост Зинченко dear.veronika dear.veronika.

"Вы прекрасны", – написала sova.savushka.

"Очень красивая, необычная история любви. С очень красивым продолжением", – считает ___anya__melkaya___.

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