Невеста Павлика снялась топлес

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала ню-фото.

Репяхова: Всегда оставаться естественной, чувственной и в гармонии с собой Фото: repyahovakate / Instagram

25-летняя невеста 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова разместила в Instagram фото, для которого позировала без бюстгальтера, прикрыв грудь букетом тюльпанов.

"Всегда оставаться естественной, чувственной и в гармонии с собой", – написала она.

Репяхова рассказала в начале августа 2019-го, что встречается с Виктором Павликом четыре года.Свадьбу они сыграют летом 2020 года.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.