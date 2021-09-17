Никитин с женой, партнер Зарицкой по "Танцам со звездами". Как группа Kazka отпраздновала свой первый миллион подписчиков на YouTube. Фото

В ближайшее время артисты ожидают получения "Золотой кнопки YouTube" от официальных представителей сервиса в Украине, отмечается в релизе.
Ведущей мероприятия была супруга продюсера группы Юрия Никитина, блогер Ольга Горбачева, которая летом 2021 года объявила о завершении карьеры певицы.
Среди гостей вечеринки был партнер солистки группы Александры Зарицкой про проекту "Танцы со звездами" Юрий Мешков и экс-участница этого шоу, хореограф Яна Цибульская.
Во время празднования коллектив объявил о выходе своего нового альбома, премьера которого состоится этой осенью. В альбом войдут саундтреки к анимационному сериалу "Kazka:Тайна Чарголоса" и телесериалу "Моя любимая Страшко", который выходит на "1+1". Также в новом альбоме будут дуэты коллектива, записанные с украинскими исполнителями.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитыным. Коллектив состоит из трех человек – солистки Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является песня "Плакала".