Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн

В ролике Реус и ее дочь Александра стоят перед бассейном, пританцовывая. К ним подходит Налчаджиоглу и вместе с Реус прыгает в воду. Экс-супруг Ани Лорак засветил тело в плавках, его новая пассия – в бикини.

"Коротко о нашем отдыхе", – написала она.

Видео было снято в Турции.

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве.

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. Туда приехала также проживающая с матерью в РФ дочь Налчаджиоглу София.

10 мая бывший муж Ани Лорак показал застолье с родственниками и Реус.