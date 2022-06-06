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06 июня, 2022
 
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Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн

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Налчаджиоглу и Реус отдыхают в Турции
Налчаджиоглу и Реус отдыхают в Турции
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Визажист Лилия Реус показала ролик, снятый во время совместного отдыха с экс-супругом строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Видео она опубликовала 5 июня в Instagram.

В ролике Реус и ее дочь Александра стоят перед бассейном, пританцовывая. К ним подходит Налчаджиоглу и вместе с Реус прыгает в воду. Экс-супруг Ани Лорак засветил тело в плавках, его новая пассия – в бикини.

"Коротко о нашем отдыхе", – написала она.

Видео было снято в Турции.

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве. 

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. Туда приехала также проживающая с матерью в РФ дочь Налчаджиоглу София.

10 мая бывший муж Ани Лорак показал застолье с родственниками и Реус.

Теги: Украина, Турция, Ани Лорак, видео, певица, отдых, Мурат Налчаджиоглу, муж, бикини, бассейн, плавки, невеста, бизнесмен, Лилия Реус
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