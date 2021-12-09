  "Ну нет у него голоса. Нет! Зачем тащить его?" Наташа Королева спела со своим сыном Архипом. Видео

В нескольких кадрах, снятых за кулисами, рядом с 48-летней певицей появляется ее муж и отец Архипа, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко). После прошлогоднего скандала с изменой Тарзана семья в полном составе редко появляется на публике.

Ролик Королевой набрал больше 200 тыс. просмотров и почти 800 комментариев.

"Ужас, лучше сыну больше не петь", – написала под постом певицы пользователь с ником nadia._silanteva.

"Ну нет у него голоса. Нет! Зачем тащить его?" – возмутилась fairoax.

"Ни о чем! Несуразный ни в чем: ни в движениях, ни в вокале!" – считает ivanova11.888.

"Хорошенькие. Но голос у сына не очень", – призналась t.a1262.

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Видео: Наташа Королева / YouTube