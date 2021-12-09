  "Ну нет у него голоса. Нет! Зачем тащить его?" Наташа Королева спела со своим сыном Архипом. Видео

В нескольких кадрах, снятых за кулисами, рядом с 48-летней певицей появляется ее муж и отец Архипа, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко). После прошлогоднего скандала с изменой Тарзана семья в полном составе редко появляется на публике.
Ролик Королевой набрал больше 200 тыс. просмотров и почти 800 комментариев.
"Ужас, лучше сыну больше не петь", – написала под постом певицы пользователь с ником nadia._silanteva.
"Ну нет у него голоса. Нет! Зачем тащить его?" – возмутилась fairoax.
"Ни о чем! Несуразный ни в чем: ни в движениях, ни в вокале!" – считает ivanova11.888.
"Хорошенькие. Но голос у сына не очень", – призналась t.a1262.
Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.
С 2001 года Королева начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип. Сейчас Архип живет вместе со своей девушкой-стриптизершей в доме матери.
15 сентября 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". В интервью российской телеведущей Ксении Собчак Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой, и подчеркнула, что простила измену.