"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео

"За свою карьеру я видел несколько грязных кухонь. Но такое вижу впервые", – подписал ролик Рамзи.
На видео строитель Алексей на довольно грязной кухне жарит рыбу и крошит в нее лук. За процессом наблюдает Рамзи и комментирует.
"О, эта кухня! О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен! Что ты там делаешь? Ладно, хрустящая рыба. Она ужасна. Это для твоего кота? Но эта кухня! Это ночной кошмар!" – не скрывал своих эмоций шеф-повар.
@gordonramsayofficial #duet with @alexey_3101_ I’ve seen some dirty kitchens in my career…but this is the ultimate #KitchenNightmare ! #ramsayreacts #kitchennightmares * оригинальный звук - Senya
Рамзи – британский шеф-повар шотландского происхождения, родился 8 ноября 1966 года в Великобритании.
Всемирно известный шеф-повар, кавалер ордена Британской империи открыл сеть успешных ресторанов по всему миру. Его заведения были удостоены в общей сложности 16 звезд Michelin.
Гордон – также звезда телевидения. Он – ведущий шоу "Мастер-шеф", "Адская кухня", "Кошмары на кухне".