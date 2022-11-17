Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2022
 
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"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео

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Рамзи: Такой кухни я еще не видел
Рамзи: Такой кухни я еще не видел
Фото: Gordon Ramsey / Facebook

Британский шеф-повар Гордон Рамзи 16 ноября на своей странице в TikTok выложил видеодуэт, на котором он реагирует на готовку строителя из Харькова по имени Алексей. Ролик, в котором украинец жарит рыбу, вывел звезду кухни из себя.

"За свою карьеру я видел несколько грязных кухонь. Но такое вижу впервые", – подписал ролик Рамзи.

На видео строитель Алексей на довольно грязной кухне жарит рыбу и крошит в нее лук. За процессом наблюдает Рамзи и комментирует.

"О, эта кухня! О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен! Что ты там делаешь? Ладно, хрустящая рыба. Она ужасна. Это для твоего кота? Но эта кухня! Это ночной кошмар!" – не скрывал своих эмоций шеф-повар.

Контекст:

Рамзи – британский шеф-повар шотландского происхождения, родился  8 ноября 1966 года в Великобритании.

Всемирно известный шеф-повар, кавалер ордена Британской империи открыл сеть успешных ресторанов по всему миру. Его заведения были удостоены в общей сложности 16 звезд Michelin.

Гордон – также звезда телевидения. Он – ведущий шоу "Мастер-шеф", "Адская кухня", "Кошмары на кухне".

Теги: Украина, Харьков, Великобритания, МастерШеф
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