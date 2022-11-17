"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео

Рамзи: Такой кухни я еще не видел Фото: Gordon Ramsey / Facebook

"За свою карьеру я видел несколько грязных кухонь. Но такое вижу впервые", – подписал ролик Рамзи.

На видео строитель Алексей на довольно грязной кухне жарит рыбу и крошит в нее лук. За процессом наблюдает Рамзи и комментирует.

"О, эта кухня! О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен! Что ты там делаешь? Ладно, хрустящая рыба. Она ужасна. Это для твоего кота? Но эта кухня! Это ночной кошмар!" – не скрывал своих эмоций шеф-повар.