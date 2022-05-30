Сумская показала, кого они с мужем встретили в центре Киева в День города. Фото. Видео

Сумская показала актеров, которых они с семьей встретили, прогуливаясь по центру Киева. Среди них были Римма Зюбина и Анастасия Гиренкова.
"В день Киева решили первый раз за эти три месяца прогуляться по родному городу… И как приятно было встретить коллег! (...) Рада, что понемногу возобновляется творческий процесс… Надеюсь, столичные театры откроют двери для своих зрителей!" – отметила она.
Сумская также призналась в любви украинской столице.
"Живи, наш родной Киев! Любим тебя всем сердцем!" – написала актриса.
После нападения РФ на Украину Сумская остается в Киеве с мужем и младшей дочерью. Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная проживает с мужем и двумя детьми в Москве (РФ). 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".