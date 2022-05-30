Сумская показала, кого они с мужем встретили в центре Киева в День города. Фото. Видео

Сумская отметила, что они с семьей вышли на прогулку по Киеву впервые за три месяца Фото: olgasumska / Instagram

Сумская показала актеров, которых они с семьей встретили, прогуливаясь по центру Киева. Среди них были Римма Зюбина и Анастасия Гиренкова.

"В день Киева решили первый раз за эти три месяца прогуляться по родному городу… И как приятно было встретить коллег! (...) Рада, что понемногу возобновляется творческий процесс… Надеюсь, столичные театры откроют двери для своих зрителей!" – отметила она.

Сумская также призналась в любви украинской столице.

"Живи, наш родной Киев! Любим тебя всем сердцем!" – написала актриса.