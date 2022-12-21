Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2022
 
Новости

"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Кролики" в РФ жаловались на украинскую власть
"Кролики" в РФ жаловались на украинскую власть
Фото: Kontramarka.de / Facebook

Украинский актер Виктор Андриенко в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production 19 декабря заявил, что участники юмористического дуэта "Кролики" Владимира Данилец и Владимир Моисеенко участвовали в благотворительном концерте.

"Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства, и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100%, что здесь, я знаю", – заявил Андриенко .

Актер не уточнил, о каком именно благотворительном концерте идет речь и для чего на нем собирали деньги. Он уточнил, что мероприятие происходило в Киеве, "на Оболони или Троещине".

Андриенко отказался давать оценку позиции Данильца и Моисеенко.

"Я если чего-то не знаю, не хочу говорить, обсуждать сплетни", – сказал он.

Контекст:

"Кролики" в начале февраля 2022 года на российском телевидении пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского.

Данилец и Моисенко внесены в базу сайта "Миротворец" за "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации" страны-агрессора России.

В 2019 году артисты в эфире российского канала заявили, что мечтают о прекращении войны и о дружбе между народами Украины и РФ.

Теги: Россия, Киев, Украина, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко, актер, Виктор Андриенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно “Азов” первым войдет в освобожденный Мариуполь
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно “Азов” первым войдет в освобожденный Мариуполь
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: 300 дней полномасштабной войны. Я помню, как думала: нас запугивают. Потому что по-настоящему этого не может быть
Военный дневник харьковчанки Гин: 300 дней полномасштабной войны. Я помню, как думала: нас запугивают. Потому что по-настоящему этого не может быть
  Генерал Гаращук: Лукашенко – как на раскаленной сковородке. Он будет вторым после Путина болтаться на виселице
  Генерал Гаращук: Лукашенко – как на раскаленной сковородке. Он будет вторым после Путина болтаться на виселице
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Эти ноги сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
"Он боится, он слабый, не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей". Alyosha высказалась об артистах, которые покинули Украину
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Фон дер Ляйен в Берлине вручила Владимиру Кличко "Золотое сердце"
Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото
Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
44-летняя Кэти Холмс показала свое детское фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 