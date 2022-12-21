"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве

"Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства, и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100%, что здесь, я знаю", – заявил Андриенко .

Актер не уточнил, о каком именно благотворительном концерте идет речь и для чего на нем собирали деньги. Он уточнил, что мероприятие происходило в Киеве, "на Оболони или Троещине".

Андриенко отказался давать оценку позиции Данильца и Моисеенко.

"Я если чего-то не знаю, не хочу говорить, обсуждать сплетни", – сказал он.