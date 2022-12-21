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21 декабря, 2022
 
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"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон

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Гордон: Коммуналка в самом центре Питера. XXI век
Гордон: Коммуналка в самом центре Питера. XXI век
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 19 декабря опубликовал ролик, снятый в одной из коммунальных квартир Санкт-Петербурга (РФ).

"Коммуналка в самом центре Питера. XXI век", – написал Гордон.

"Так "уютно", так "по-домашнему", так "по-русски", – прокомментировала подписчица bohdana_bezyk.

"Культурная столица", – написал dastankon171086.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Гордон подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Санкт-Петербург, квартира
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