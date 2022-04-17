Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой

Орбакайте включила в подборку фото Пугачевой с младенчества до наших дней.

"С днем рождения, мама!" – написала она.

Пугачевой 15 апреля исполнилось 73 года.

Певица, уехавшая с семьей в Израиль, не стала делать публикации на своей странице в Instagram по случаю дня рождения. Не опубликовал праздничный пост на своем аккаунте и ее муж, российский шоумен Максим Галкин.

Контекст:

Галкин публично осудили нападение РФ на Украину. После этого в России началась его травля. Вскоре он с семьей покинул страну.

Пугачева в начале марта заявила, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали, и вскоре вернутся.