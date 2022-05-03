Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса

По словам Фазуло, голоса принимаются только из стран, которые являются участниками конкурса.
25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", – подчеркнули тогда организаторы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Мероприятие пройдет на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" в Турине (Италия).
Участие в конкурсе примут представители 40 стран, включая Украину. Представители Украины, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania в первом полуфинале, 10 мая. Коллектив выступит под номером шесть.