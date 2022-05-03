Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
Новости

Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Евровидение 2022" пройдет на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" в Турине (Италия)
"Евровидение 2022" пройдет на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" в Турине (Италия)
Фото: ЕРА

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса. Об этом со ссылкой на заявление исполнительного продюсера "Евровидения" Клаудио Фазуло 3 мая сообщило российское информагентство "РИА Новости".

По словам Фазуло, голоса принимаются только из стран, которые являются участниками конкурса.

25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", – подчеркнули тогда организаторы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. Мероприятие пройдет на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" в Турине (Италия).

Участие в конкурсе примут представители 40 стран, включая Украину. Представители Украины, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену с песней Stefania в первом полуфинале, 10 мая. Коллектив выступит под номером шесть.

Теги: Россия, Евровидение, Италия, голосование, война России против Украины, Турин, Евровидение 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
  "Суровая и храбрая". Тина Кароль назвала приблудившуюся к ней кошку Джавелиной
Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото
Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото
Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ
Джоли покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом – СМИ
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас заснула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас заснула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ СМИ
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
"Она прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 