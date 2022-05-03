Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса

По словам Фазуло, голоса принимаются только из стран, которые являются участниками конкурса.

25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы конкурса отстранили от участия Россию. "На фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение в состав участника от России в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", – подчеркнули тогда организаторы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)