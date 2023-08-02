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02 августа, 2023
 
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Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото

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Осадчая мать троих детей
Осадчая – мать троих детей
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катерина Осадчая 2 августа в Instagram Stories разместила фото, на котором со спины во время прогулки запечатлены ее старший и младший сыновья.

"Такие разные и так похожи", – подписала она снимок. 

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

Осадчая замужем за телеведущим Юрием Горбуновым. Они поженились в феврале 2017 года. Роман пары начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1". Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).  

Первый муж Осадчей – бывший нардеп Олег Полищук. Телеведущая вышла замуж за него в 18 лет.  В браке у пары родился сын Илья (2002). Сейчас он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника. 

Осадчая и Полищук развелись после трех лет семейной жизни.

Для Горбунова брак с Осадчей также стал вторым. В первом браке он прожил с 2005-го по 2015 год. Бывшая супруга Людмила старше Горбунова на 10 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Катя Осадчая, семья
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