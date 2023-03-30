"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото

Паркер призналась, что осознает, как изменилась ее внешность за эти годы, но подчеркнула, что "у нее нет выбора" Фото: depositphotos.com

Актриса подчеркнула, что звезды, улучшающие свою внешность, также подвергаются нападкам относительно внешности.

Паркер призналась, что осознает, как изменилась ее внешность за эти годы, но подчеркнула, что "у нее нет выбора", так как остановить старение ей не под силу, а в противном случае остается только исчезнуть.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует снимки актрисы, на которых можно проследить, как менялась внешность знаменитости за последние 20 лет.

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В настоящее время артистка выглядит вот так.

Фото: ЕРА