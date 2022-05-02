  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины

"Да, нашим детям страшно, да, звучат сирены, но именно здесь ты можешь помогать, налаживать коммуникацию с теми людьми, которые могут оказать помощь и нуждаются в ней. Ты можешь волонтерством заниматься, можешь вдохновлять людей своим примером, давать им веру, что победа близка, что мы должны объединяться", – отметил телеведущий.

По словам Решетника, сначала его мучило чувство вины, что он находится не в Киеве с другими мужчинами. Как отметил телеведущий, он рвался в Киев, но родители и жена были против его возвращения в столицу. В течение двух недель телеведущий не выходил из дома, а когда выбрался на прогулку с сыновьями, к нему стали подходить люди и благодарили, что он остался в Украине.

"Я понял, что людям нужна эта поддержка и что каждый из нас воюет на своем фронте. Каждый должен делать то, что получается лучше. Мы много занимались эвакуацией людей, которые прошли и Бучу, Ирпень. Чем могли и чем можем, помогаем всеми силами", – подчеркнул он.

Телеведущий рассказал, что из троих его детей наибольшее волнение сирены вызывают у среднего сына – пятилетнего Дмитрия. Мальчик просит родных скорее следовать в бомбоубежище.

"Трудно мне даются вопросы: "Папа, когда мы вернемся домой, в свою комнату, в школу, к друзьям? Мы скучаем. Папа, когда закончится война?" Не думал, что придется объяснять это своим детям", – сказал Решетник.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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