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02 мая, 2022
 
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Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины

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Решетник: Чем могли и чем можем, помогаем всеми силами
Решетник: Чем могли и чем можем, помогаем всеми силами
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский телеведущий Григорий Решетник 2 мая апреля в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" признался, что у его семьи были мысли уехать из Украины, но они вместе приняли решение остаться на Родине.

"Да, нашим детям страшно, да, звучат сирены, но именно здесь ты можешь помогать, налаживать коммуникацию с теми людьми, которые могут оказать помощь и нуждаются в ней. Ты можешь волонтерством заниматься, можешь вдохновлять людей своим примером, давать им веру, что победа близка, что мы должны объединяться", – отметил телеведущий.

По словам Решетника, сначала его мучило чувство вины, что он находится не в Киеве с другими мужчинами. Как отметил телеведущий, он рвался в Киев, но родители и жена были против его возвращения в столицу. В течение двух недель телеведущий не выходил из дома, а когда выбрался на прогулку с сыновьями, к нему стали подходить люди и благодарили, что он остался в Украине.

"Я понял, что людям нужна эта поддержка и что каждый из нас воюет на своем фронте. Каждый должен делать то, что получается лучше. Мы много занимались эвакуацией людей, которые прошли и Бучу, Ирпень. Чем могли и чем можем, помогаем всеми силами", – подчеркнул он.

Телеведущий рассказал, что из троих его детей наибольшее волнение сирены вызывают у среднего сына – пятилетнего Дмитрия. Мальчик просит родных скорее следовать в бомбоубежище.

"Трудно мне даются вопросы: "Папа, когда мы вернемся домой, в свою комнату, в школу, к друзьям? Мы скучаем. Папа, когда закончится война?" Не думал, что придется объяснять это своим детям", – сказал Решетник.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой, телеведущей Кристиной Тымчук, он воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Решетник с семьей после начала войны выехал из Украины, но не назвал страну своего пребывания. Вероятно, он смог уехать как многодетный отец.

24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время мобилизации.

Теги: Россия, Украина, война, эвакуация, волонтеры, дети, война России против Украины, телеведущий, Григорий Решетник, мужчины, ведущий
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