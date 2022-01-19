"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии

Супруга киевского мэра сперва позирует в пуловере, белых брюках, заправленных в высокие сапоги, и шапке, а после дополнила свой образ белой шубой. Селфи Наталья Кличко сделала, стоя перед зеркалом, в котором отображаются скамейка, ковер и лестница.
"Пожалуйста, не подумайте, что я постоянно стою на кухне! Иногда выхожу на улицу", – прокомментировала она снимки.
Ранее жена Кличко делилась с подписчицами рецептами блюд для одиноких людей, записав ролик на своей кухне.
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая выходишь на улицу. Боюсь, чтобы не украли", – прокомментировал снимки один из подписчиков.
"Ну и пусть. Опять же, приключение! А жизнь без приключений так пресна", – ответила Кличко.
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Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.
16 января 2022 года супруга Кличко заявила, что после того, как ее дети после окончания каникул снова разъехались на учебу, ей больше не для кого готовить.