"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии

Супруга киевского мэра сперва позирует в пуловере, белых брюках, заправленных в высокие сапоги, и шапке, а после дополнила свой образ белой шубой. Селфи Наталья Кличко сделала, стоя перед зеркалом, в котором отображаются скамейка, ковер и лестница.

"Пожалуйста, не подумайте, что я постоянно стою на кухне! Иногда выхожу на улицу", – прокомментировала она снимки.

Ранее жена Кличко делилась с подписчицами рецептами блюд для одиноких людей, записав ролик на своей кухне.

"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая выходишь на улицу. Боюсь, чтобы не украли", – прокомментировал снимки один из подписчиков.

"Ну и пусть. Опять же, приключение! А жизнь без приключений так пресна", – ответила Кличко.

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