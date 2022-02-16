"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье

Лорак попросила подписчиков ответить на вопрос, какой образ им понравился больше Фото: anilorak / Instagram

"Счастлива, что песня "Материк" трогает ваши сердца", – подписала она публикацию и попросила, чтобы подписчики ответили, какой образ им понравился больше.

"Вы такая талантливая певица, всегда со вкусом одеваетесь, но эти образы дешевят вас. Упростили до банального уровня. Оба образа не нравятся", – отреагировала __ekaterinaandreeva.

"Персик", – написал gangster_blanco85.

"Шикарная, сногсшибательная дива", – прокомментировала nastya.neverovskaya.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)