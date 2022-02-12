Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2022
 
Новости

"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал

Дочь Софию Ани Лорак родила в 2011 году в браке с Муратом Налчаджиоглу
Дочь Софию Ани Лорак родила в 2011 году в браке с Муратом Налчаджиоглу
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 12 февраля опубликовала в Instagram короткое видео, которое было снято перед выступлением и во время ее концерта. В кадре певица позирует вместе с 10-летней дочерью Софией.

В ролике София появляется в зеленой шапке "лягушке" и свитшоте с надписью "Поцелуй лягушку – получишь принца".

Налчаджиолгу поставил под видео лайк.

"Как две сестрички!" – прокомментировала публикацию tamaradutka.

"Мурат так много потерял", – написал пользователь evsjjcgjn.

Контекст:

София – единственная дочь Ани Лорак. Ее отец – бывший муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.

Теги: концерт, Ани Лорак, видео, дети, певица, Мурат Налчаджиоглу, отец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Умерла актриса Зинаида Кириенко
Умерла актриса Зинаида Кириенко
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей Актуально
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS