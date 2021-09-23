  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией

Квиткова: В воскресенье у меня были две важные съемки, где меня красили визажисты. На следующее утро я проснулась с инфекцией на глазах Фото: kvittkova / Instagram

Ролик с заявлением Квитковой также размещен на YouTube-канал Glam Wish.

"В воскресенье у меня были две важные съемки, где меня красили визажисты. На следующее утро я проснулась с инфекцией на глазах", – сообщила блогер.

Квиткова обратилась за помощью к медикам, и те диагностировали у нее острый конъюнктивит. Болезнь также передалась ее двухмесячному сыну.

По словам блогера, врачи назначили четыре вида капель и мазь.

"Появилось правило, которое я должна была внести в свою жизнь давно – всегда с собой на съемки носить свои кисти и тушь", – резюмировала она.

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Видео: Glam Wish / YouTube