"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото

Во время визита в пожарную часть Степан сфотографировался со спасателями.

"Хочу поблагодарить и его и его замечательных хозяев за такой приятный визит, который поднял настроение всем нашим пожарным-спасателям! Прекрасное пушистое чудо", – написал на своей странице в Instagram начальник пожарной части Роман Качанов.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию, занимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.

В последнее время он вместе с хозяевами проживал во Львове, а 17 декабря вернулся домой.