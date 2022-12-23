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23 декабря, 2022
 
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"Поднял настроение всем пожарным". Кот-блогер Степан побывал в гостях у харьковских спасателей. Фото

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Качанов: Хочу поблагодарить кота Степана и его замечательных хозяев за такой приятный визит
Качанов: Хочу поблагодарить кота Степана и его замечательных хозяев за такой приятный визит
Фото: ДСНС України / Facebook

Украинский кот-блогер Степан, который в декабре вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку, побывал в гостях у харьковских спасателей. Об этом 23 декабря сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

Во время визита в пожарную часть Степан сфотографировался со спасателями.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid023ZGXLnqMuKH7WKT8xVNSmFGau9qHpRkGCDYs9sgds8pjWS5vXD77Uxqcs98CFub1l

"Хочу поблагодарить и его и его замечательных хозяев за такой приятный визит, который поднял настроение всем нашим пожарным-спасателям! Прекрасное пушистое чудо", – написал на своей странице в Instagram начальник пожарной части Роман Качанов.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До полномасштабного вторжения РФ в Украину они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Франциюзанимался сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах. В сентябре кот вернулся в Украину.

В последнее время он вместе с хозяевами проживал во Львове, а 17 декабря вернулся домой.

Теги: Харьков, ГСЧС, спасатели, война России против Украины, кот Степан
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