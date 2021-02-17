Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"

По словам российской певицы Натальи Подольской, она не представляет, как оставит своего четырехмесячного сына на весь день.

Российская певица Наталья Подольская, которая осенью 2020 года родила второго сына, 17 февраля в Instagram заявила, что испытывает панику из-за того, что в конце февраля вынуждена будет выйти на работу.

"Намечается рабочий график – очень желанный, ведь я всю жизнь работаю и очень люблю свою работу! Но как оставить своего ребенка на целый день? Ване через несколько дней уже четыре месяца. Бабушка и няня меня прикроют и я понимаю, что они справятся. Ведь с Темой справлялись. Просто хочется наслаждаться всеми процессами – и рабочими, и материнскими. Только давайте обойдемся без комментариев из серии: "Сиди дома – расти ребенка". Люди должны работать, чтобы зарабатывать деньги в том числе на свою жизнь", – заявила Подольская.

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В 2010 году Подольская вышла замуж за российского певца Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.