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14 ноября, 2022
 
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"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей

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Арестович: Мат драконов
Арестович: Мат драконов
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 13 ноября в Instagram опубликовал фото, для которого снялся с игуаной в руке.

"Мат драконов", – написал он.

"Погрызет всех москалей", – прокомментировала подписчица olesia_varlamova.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: Россия, Украина, война, Алексей Арестович, советник, война России против Украины, ящерица
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