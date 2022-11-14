"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей

"Мат драконов", – написал он.

"Погрызет всех москалей", – прокомментировала подписчица olesia_varlamova.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.