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28 ноября, 2022
 
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Потап позировал в свете софита с хлопком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потап вышел на сцену с веточкой хлопчатника
Потап вышел на сцену с веточкой хлопчатника
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 28 ноября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен с веточкой хлопчатника с раскрывшимися бутонами хлопка.

Артист позирует на фото, стоя на сцене с микрофоном в руках в свете софита.

"Символ войны", – подписал он снимок, добавив хештег "бавовна".

Контекст:

Слово "бавовна" стало одним из символом украинского сопротивления российской оккупацииПосле полномасштабного вторжения РФ в Украину на военных складах оккупантов периодически происходят взрывы, которые российские пропагандистские СМИ называют "хлопками".

После этого украинские пользователи соцсетей, высмеивая российскую пропаганду, начали называть очередные взрывы на складах оккупантов "бавовной" – именно так российское слово "хлопок" с ударением на второй слог переводит онлайн-переводчик на украинский язык.

Ранее фото веточки с бутонами хлопка публиковала в своем микроблоге посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, а также украинская певица Тина Кароль.

Теги: война России против Украины, Потап, Алексей Потапенко
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