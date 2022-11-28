Потап позировал в свете софита с хлопком

Артист позирует на фото, стоя на сцене с микрофоном в руках в свете софита.

"Символ войны", – подписал он снимок, добавив хештег "бавовна".

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Контекст:

Слово "бавовна" стало одним из символом украинского сопротивления российской оккупации. После полномасштабного вторжения РФ в Украину на военных складах оккупантов периодически происходят взрывы, которые российские пропагандистские СМИ называют "хлопками".

После этого украинские пользователи соцсетей, высмеивая российскую пропаганду, начали называть очередные взрывы на складах оккупантов "бавовной" – именно так российское слово "хлопок" с ударением на второй слог переводит онлайн-переводчик на украинский язык.

Ранее фото веточки с бутонами хлопка публиковала в своем микроблоге посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, а также украинская певица Тина Кароль.