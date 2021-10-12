"Прекрасная испаночка, "Облико морале". Каменских позировала на отдыхе, прогнувшись в спине

Каменских: Толедо оказался совсем не таким, как ты себе его представляешь по картинкам Фото: kamenskux / instagram

Певица позирует в кадре в белой футболке и свободных джинсах, принимая различные позы. На заглавном фото Каменских позировала с закрытыми глазами, прогнувшись в спине.

"Толедо оказался совсем не таким, как ты себе его представляешь по картинкам. Он еще интереснее и красивее. Архитектура восхищает, а энергия города обнимает спокойствием и величием", – поделилась впечатлениями от посещения испанского города артистка.

"Прекрасная испаночка", – оценили снимки артистки ее подписчики.

"Облико морале", – прокомментировали публикацию фолловеры Каменских.

View this post on Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)