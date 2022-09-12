  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II

Семьи воссоединились во время посещения цветочного мемориала в честь Елизаветы II в Виндзоре.

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Контекст:

Елизавета II умерла 8 сентября. Она была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз. 10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

После того, как зимой 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия, они не принимали участия в совместных мероприятиях с членами королевской семьи Великобритании.