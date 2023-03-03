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03 марта, 2023
 
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Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания

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Бобул не намерен просить прощения у женщин
Бобул не намерен просить прощения у женщин
Скриншот: ІВО БОБУЛ - офіційний канал! / YouTube

2 марта в Instagram Stories украинского певца Иво Бобула разместили якобы его обращение к женщинам с извинениями за сексистские высказывания.

Бобул якобы попросил прощения за свои "необдуманные и оскорбительные слова". В заявлении говорилось, что певец считает своих женщин-коллег талантливыми и целеустремленными, с большими амбициями и жаждой жизни.

"И я был не прав, когда обвинил их в "меркантильности" и "разбалованности". Еще раз прошу прощения за свои оскорбительные слова и надеюсь на ваше прощение", – якобы заявил Бобул.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: ivobobul_official/ / Instagram

В комментарии ТСН директор Бобула Ирина заявила, что это заявление фейковое – его разместили, взломав страницу.

"Обратимся к человеку, который разбирается в этом деле, чтобы найти людей, которые имели доступ к странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, но узнаем. (...) Но стопроцентно – этого не делали ни я, ни Иво Васильевич", – заверила его директор.

Контекст:

Бобул в интервью журналистке Эмме Антонюк обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала певца сексистом. После этого он снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию. Спустя несколько минут Бобул перезвонил ведущей. "Ты упертая, как не знаю что. Опустись на землю, ты в первую очередь человек. Солнышко, если бы ты прошла хоть немного, что прошел я, ты бы говорила иначе", – сказал он, после чего прервал разговор. Антонюк записала разговор на камеру и показала зрителям.

После ухода артиста она отметила, что планировала спросить у Бобула о его отношениях с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и совместном дуэте с бывшим генпрокурором Украины Виктором Пшонкой. 

1 марта Бобул в комментарии KP.ua заявил, что не давал ей разрешения на публикацию интервью с ним. "Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения", – заявил артист.

Антонюк опровергла его слова.

Теги: скандал, женщины, Иво Бобул, певец
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