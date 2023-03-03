Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания

Бобул якобы попросил прощения за свои "необдуманные и оскорбительные слова". В заявлении говорилось, что певец считает своих женщин-коллег талантливыми и целеустремленными, с большими амбициями и жаждой жизни.

"И я был не прав, когда обвинил их в "меркантильности" и "разбалованности". Еще раз прошу прощения за свои оскорбительные слова и надеюсь на ваше прощение", – якобы заявил Бобул.





Фото: ivobobul_official/ / Instagram

В комментарии ТСН директор Бобула Ирина заявила, что это заявление фейковое – его разместили, взломав страницу.

"Обратимся к человеку, который разбирается в этом деле, чтобы найти людей, которые имели доступ к странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, но узнаем. (...) Но стопроцентно – этого не делали ни я, ни Иво Васильевич", – заверила его директор.