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16 июня, 2020
 
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Продюсеры американского "Холостяка" утвердили на главную роль афроамериканца

Премьера 25-го сезона американского шоу "Холостяк"запланирована на январь 2021 года. Участницы проекта будут бороться за руку и сердце 28-летнего афроамериканца Мэтта Джеймса.

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28-летний Джеймс утвержден на роль холостяка в американском шоу
28-летний Джеймс утвержден на роль холостяка в американском шоу
Фото: mattjames919 / Instagram

Главным героем американского шоу "Холостяк" впервые в истории проекта стал афроамериканец – продюсеры шоу утвердили на эту роль 28-летнего агента по недвижимости Мэтта Джеймса, сообщается на странице проекта в Instagram. 

"У него сильные семейные ценности, отличная карьера и поддержка в социальных сетях", – говорится на сайте проекта. 

Премьера нового сезона шоу запланирована на январь 2021 года. 

Утверждение Джеймса на главную роль в проекте "Холостяк", вероятно, связано с антирасистскими протестами, которые проходили в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая из-за жесткого задержания полицейскими.

Демонстранты забрасывали полицейские участки петардами и бутылками.

Позже о своем участии в протестах заявили певица Дженнифер Лопес и сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм.

2 июня американские звезды инициировали в социальных сетях антирасистское движение Blackout Tuesday, выставив на своих страницах квадраты черного цвета.

Реагируя на события, стриминговый сервис HBO Max временно убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма. 

В свою очередь организаторы 63-й церемонии вручения премии "Грэмми" заявили, что она пройдет в обновленном формате. Изменения коснулись номинаций, учрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки. 

Теги: США, протесты, афроамериканцы, Холостяк, Джордж Флойд
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