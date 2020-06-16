Продюсеры американского "Холостяка" утвердили на главную роль афроамериканца

Главным героем американского шоу "Холостяк" впервые в истории проекта стал афроамериканец – продюсеры шоу утвердили на эту роль 28-летнего агента по недвижимости Мэтта Джеймса, сообщается на странице проекта в Instagram.
"У него сильные семейные ценности, отличная карьера и поддержка в социальных сетях", – говорится на сайте проекта.
Премьера нового сезона шоу запланирована на январь 2021 года.
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Утверждение Джеймса на главную роль в проекте "Холостяк", вероятно, связано с антирасистскими протестами, которые проходили в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая из-за жесткого задержания полицейскими.
Демонстранты забрасывали полицейские участки петардами и бутылками.
Позже о своем участии в протестах заявили певица Дженнифер Лопес и сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм.
2 июня американские звезды инициировали в социальных сетях антирасистское движение Blackout Tuesday, выставив на своих страницах квадраты черного цвета.
Реагируя на события, стриминговый сервис HBO Max временно убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма.
В свою очередь организаторы 63-й церемонии вручения премии "Грэмми" заявили, что она пройдет в обновленном формате. Изменения коснулись номинаций, учрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки.