Продюсеры американского "Холостяка" утвердили на главную роль афроамериканца

Премьера 25-го сезона американского шоу "Холостяк"запланирована на январь 2021 года. Участницы проекта будут бороться за руку и сердце 28-летнего афроамериканца Мэтта Джеймса.

28-летний Джеймс утвержден на роль холостяка в американском шоу Фото: mattjames919 / Instagram

Главным героем американского шоу "Холостяк" впервые в истории проекта стал афроамериканец – продюсеры шоу утвердили на эту роль 28-летнего агента по недвижимости Мэтта Джеймса, сообщается на странице проекта в Instagram.

"У него сильные семейные ценности, отличная карьера и поддержка в социальных сетях", – говорится на сайте проекта.

Премьера нового сезона шоу запланирована на январь 2021 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s official…your next Bachelor is @mattjames919! Публикация от The Bachelor (@bachelorabc) 12 Июн 2020 в 5:20 PDT

Утверждение Джеймса на главную роль в проекте "Холостяк", вероятно, связано с антирасистскими протестами, которые проходили в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая из-за жесткого задержания полицейскими.

Демонстранты забрасывали полицейские участки петардами и бутылками.

Позже о своем участии в протестах заявили певица Дженнифер Лопес и сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм.

2 июня американские звезды инициировали в социальных сетях антирасистское движение Blackout Tuesday, выставив на своих страницах квадраты черного цвета.

Реагируя на события, стриминговый сервис HBO Max временно убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма.

В свою очередь организаторы 63-й церемонии вручения премии "Грэмми" заявили, что она пройдет в обновленном формате. Изменения коснулись номинаций, учрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки.