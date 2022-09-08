"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо

"Если найдете еще более простой, вкусный и полезный рецепт одновременно – я веду вас на ужин в "Бао"! Да он еще и универсальный – подойдет как для завтрака, так и для вечернего бокала вина с друзьями", – написал Хименес-Браво.
Ингредиенты: мякоть одного авокадо, тахини – 30 г, нут – 200 г, кинза – 20 г, чеснок – 5 г, сок лайма – 20 мл, оливковое масло – 50 мл, соль.
Для украшения – по 10 г чили и фундука.
"Это в два раза круче обычного гуакомоле и хумуса – настоятельно рекомендую приготовить прямо сегодня!" – подчеркнул Хименес-Браво.
Для приготовления нужно в кухонном комбайне перемолоть ингредиенты, посолив и полив их соком лайма. Блюдо украсить измельченными чили и фундуком. Подавать с тостами.
"Это самая лучшая комбинация, которую я пробовал в своей жизни", – признался кулинар.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.