"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо

Подавать блюдо нужно с тостами Фото: depositphotos.com

"Если найдете еще более простой, вкусный и полезный рецепт одновременно – я веду вас на ужин в "Бао"! Да он еще и универсальный – подойдет как для завтрака, так и для вечернего бокала вина с друзьями", – написал Хименес-Браво.

Ингредиенты: мякоть одного авокадо, тахини – 30 г, нут – 200 г, кинза – 20 г, чеснок – 5 г, сок лайма – 20 мл, оливковое масло – 50 мл, соль.

Для украшения – по 10 г чили и фундука.

"Это в два раза круче обычного гуакомоле и хумуса – настоятельно рекомендую приготовить прямо сегодня!" – подчеркнул Хименес-Браво.

Для приготовления нужно в кухонном комбайне перемолоть ингредиенты, посолив и полив их соком лайма. Блюдо украсить измельченными чили и фундуком. Подавать с тостами.

"Это самая лучшая комбинация, которую я пробовал в своей жизни", – признался кулинар.