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20 сентября, 2022
 
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Проживающий в загородном доме Горбунов рассказал, как готовится к зиме

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Горбунов: Будем верить в лучшее
Горбунов: Будем верить в лучшее
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Проживающий в загородном частном доме украинский ведущий Юрий Горбунов 18 сентября в интервью "КП в Украине" рассказал, как готовится к зиме.

"Мы живем за городом, у нас есть запас дров, камин, который можно топить. Можно разве что еще уголь докупить,  рассказал ведущий. – Думаю, не все так будет страшно, как сейчас говорят. Однако лучше подготовиться, а там уже и Победа – будем верить в лучшее".

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в газовые хранилища Украины закачано более 13,2 млрд м³, к 1 октября запас планируют довести до 14,5–15 млрд м³, а запасы угля на складах составляют 2,2 млн тонн.

Теги: зима, война России против Украины, Юрий Горбунов, телеведущий
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