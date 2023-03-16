Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
Новости

Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бэнкси изобразил на заколоченном фанерой окне дома мальчика с разведенными руками, который якобы раздвигает занавески из смятых листов металла
Бэнкси изобразил на заколоченном фанерой окне дома мальчика с разведенными руками, который якобы раздвигает занавески из смятых листов металла
Фото: banksy / Instagram

16 марта на Instagram-странице уличного британского художника Бэнкси появились фото, на которых запечатлены последствия разрушения заброшенного дома с его рисунком на стене.

Бэнкси изобразил на заколоченном фанерой окне дома мальчика с разведенными руками, который якобы раздвигает занавески из смятых листов металла. Рядом с мальчиком, прячась за занавеску, сидит кот.

Бэнкси никак не прокомментировал уничтожение мурала.

BBC сообщает, что мурал был нанесен на стену заброшенного фермерского дома в городке Херн-Бей (графство Кент, Великобритания). Отмечается, что на территории фермерства сейчас ведутся работы по сносу.

Один из подрядчиков в комментарии сайту KentOnline признался, что он и его команда "понятия не имели, что это был Бэнкси", когда приступали к работе.

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов на стенах домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.

В декабре 2022 года художник стал почетным гражданином Ирпеня.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: художник, Бэнкси, мурал, фермеры, мальчик, стена, кот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
  Яценюк: Путин заявил, что Россия может распасться. Условно, Ямал помашет им копытом и скажет: все нефтегазовые месторождения – наши. Якуты так же, Татарстан
Дмитрий ГОРДОН
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
  Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Галина ГРИШИНА
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Галина ГРИШИНА
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
Дмитрий ГОРДОН
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
"Очень смешно!" Гордон показал, как россияне покатались на верблюде
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
35-летняя plus size модель Грэм снялась без одежды и белья
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Боржемская снялась в прозрачном платье в полный рост
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Галина ГРИШИНА
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 