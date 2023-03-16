Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании

Бэнкси изобразил на заколоченном фанерой окне дома мальчика с разведенными руками, который якобы раздвигает занавески из смятых листов металла. Рядом с мальчиком, прячась за занавеску, сидит кот.
Бэнкси никак не прокомментировал уничтожение мурала.
BBC сообщает, что мурал был нанесен на стену заброшенного фермерского дома в городке Херн-Бей (графство Кент, Великобритания). Отмечается, что на территории фермерства сейчас ведутся работы по сносу.
Один из подрядчиков в комментарии сайту KentOnline признался, что он и его команда "понятия не имели, что это был Бэнкси", когда приступали к работе.
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Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов на стенах домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.
В декабре 2022 года художник стал почетным гражданином Ирпеня.