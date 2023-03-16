Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании

Бэнкси изобразил на заколоченном фанерой окне дома мальчика с разведенными руками, который якобы раздвигает занавески из смятых листов металла Фото: banksy / Instagram

Бэнкси изобразил на заколоченном фанерой окне дома мальчика с разведенными руками, который якобы раздвигает занавески из смятых листов металла. Рядом с мальчиком, прячась за занавеску, сидит кот.

Бэнкси никак не прокомментировал уничтожение мурала.

BBC сообщает, что мурал был нанесен на стену заброшенного фермерского дома в городке Херн-Бей (графство Кент, Великобритания). Отмечается, что на территории фермерства сейчас ведутся работы по сносу.

Один из подрядчиков в комментарии сайту KentOnline признался, что он и его команда "понятия не имели, что это был Бэнкси", когда приступали к работе.