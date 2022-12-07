"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем

РосСМИ пишут, что Баскова выводили на сцену под руки Фото: nikolai_thebest / Instagram

В публикации отмечается, что Баскова под руки вывели к зрителям, а все оставшееся время он "стоял на одном месте".

Сам артист скрывает свой диагноз, но известно, что ранее он был госпитализирован с жалобами на боли в ноге.

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О серьезных проблемах со здоровьем Баскова также сообщается на российском сайте Day.ru в публикации под заголовком "Состояние располневшего до неузнаваемости Баскова резко ухудшилось".

Ссылаясь на слова людей из массовки, которые также присутствовали на съемках шоу, издание отмечает, что певец выглядел "изрядно располневшим".