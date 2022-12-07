"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем

В публикации отмечается, что Баскова под руки вывели к зрителям, а все оставшееся время он "стоял на одном месте".
Сам артист скрывает свой диагноз, но известно, что ранее он был госпитализирован с жалобами на боли в ноге.
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О серьезных проблемах со здоровьем Баскова также сообщается на российском сайте Day.ru в публикации под заголовком "Состояние располневшего до неузнаваемости Баскова резко ухудшилось".
Ссылаясь на слова людей из массовки, которые также присутствовали на съемках шоу, издание отмечает, что певец выглядел "изрядно располневшим".
Басков 25 февраля в Instagram выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине.
В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.
В частности, Басков заявил, что считает войну РФ против Украины "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".
7 марта суд в Украине разрешил задержать Баскова за поддержку войны.