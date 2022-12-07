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07 декабря, 2022
 
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"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РосСМИ пишут, что Баскова выводили на сцену под руки
РосСМИ пишут, что Баскова выводили на сцену под руки
Фото: nikolai_thebest / Instagram

Поддержавший нападение РФ на Украину российский певец Николай Басков не смог самостоятельно выйти на сцену во время съемок телешоу. Об этом 7 декабря сообщает российское издание 7Дней.ru на своей странице в Instagram.

В публикации отмечается, что Баскова под руки вывели к зрителям, а все оставшееся время он "стоял на одном месте". 

Сам артист скрывает свой диагноз, но известно, что ранее он был госпитализирован с жалобами на боли в ноге.

О серьезных проблемах со здоровьем Баскова также сообщается на российском сайте Day.ru в публикации под заголовком "Состояние располневшего до неузнаваемости Баскова резко ухудшилось".

Ссылаясь на слова людей из массовки, которые также присутствовали на съемках шоу, издание отмечает, что певец выглядел "изрядно располневшим".

Контекст:

Басков 25 февраля в Instagram выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине.

В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.

В частности, Басков заявил, что считает войну РФ против Украины "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".

7 марта суд в Украине разрешил задержать Баскова за поддержку войны.

Теги: здоровье, пропаганда, война России против Украины, Николай Басков
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