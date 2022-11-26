Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского

"Очень часто я вижу на экране и у руля проектов людей, которые поносят Россию и ее граждан, вытирают ноги об народ и плюют в колодец, который их кормит. Десятки лет люди подобно Роднянскому кушали государственные бюджеты и брали на свой антироссийский фестиваль тонну денег. И при этом толкали на западный и внутренний рынок идеологию того, что мы - страна алкашей и отбросов. Государство и менеджеры, поставленные государством, должны обладать чувством собственного достоинства и гордостью, а не становиться врагами. Для тех, кто ненавидит, есть Европа, Америка и невероятные драматические театры Львова и Винницы", – написал он.
Андреасян не уточнил, не реакция ли его пост на запись российского продюсера с украинскими корнями Александра Роднянского, которую тот сделал 25 ноября и написал пост, что "на стороне зла не появятся талантливые произведения".
"Желание же снимать фильмы про "подвиг русского оружия" выразили лишь маргиналы, влияние, способности и востребованность которых скорее унижают масштаб политических задач. Все это очень расстраивает "партию войны". Уверен - на стороне зла не появятся талантливые произведения. Подлинное искусство всегда человечно. Оно не может выступать на стороне убийц, мародеров и насильников", – написал Роднянский.
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Сарик Андреасян, российско-армянский режиссер. Прославился такими фильмами как "Лопухи", "Беременный", "Служебный роман. Наше время", "Тот еще Карлосон!". Из-за провальных кинопроектов его киностудия чуть не стала банкротом в 2017 году.
Многими критиками неоднократно отмечалось, что большинство комедий режиссёра отличаются пошлым и довольно безвкусным юмором, а также посредственной игрой актёров, огромным количеством рекламы и некачественными сценариями.
Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1", ранее был его генеральным директором. В 2002 году он покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".
В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".