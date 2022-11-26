Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского

Андреасян несколько лет назад чуть не объявил себя банкротом Фото: sarik_andreasyan / Instagram

"Очень часто я вижу на экране и у руля проектов людей, которые поносят Россию и ее граждан, вытирают ноги об народ и плюют в колодец, который их кормит. Десятки лет люди подобно Роднянскому кушали государственные бюджеты и брали на свой антироссийский фестиваль тонну денег. И при этом толкали на западный и внутренний рынок идеологию того, что мы - страна алкашей и отбросов. Государство и менеджеры, поставленные государством, должны обладать чувством собственного достоинства и гордостью, а не становиться врагами. Для тех, кто ненавидит, есть Европа, Америка и невероятные драматические театры Львова и Винницы", – написал он.

Скриншот: sarik_andreasyan / Instagram

Андреасян не уточнил, не реакция ли его пост на запись российского продюсера с украинскими корнями Александра Роднянского, которую тот сделал 25 ноября и написал пост, что "на стороне зла не появятся талантливые произведения".

"Желание же снимать фильмы про "подвиг русского оружия" выразили лишь маргиналы, влияние, способности и востребованность которых скорее унижают масштаб политических задач. Все это очень расстраивает "партию войны". Уверен - на стороне зла не появятся талантливые произведения. Подлинное искусство всегда человечно. Оно не может выступать на стороне убийц, мародеров и насильников", – написал Роднянский.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)