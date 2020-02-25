Ризатдинова показала тело в грязи Мертвого моря

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова отдыхает в Израиле.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова разместила в Instagram снимки, сделанные во время отдыха в Израиле на Мертвом море. Спортсменка показала тело с нанесенной на него целебной грязью.

"25 км к востоку от Иерусалима и в 84 километрах от Тель-Авива у подножья лежит собрание вод, не имеющее подобного себе нигде на свете. Уровень его поверхности на 400 м ниже уровня мирового океана, а концентрация солей в нем в 10 раз превышает обычную морскую. Впадина Мертвого моря – самое низкое место на Земле, оно содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально все вокруг: толстый слой атмосферы задерживает значительный процент опасного ультрафиолетового излучения, воздух содержит больше живительного кислорода и успокаивающего человеческий организм брома, чем в любом другом месте на земном шаре. Никакая рыба не может существовать в его пересоленной воде. Оно пополняется водами реки Иордан и минеральных источников, напоминающих по своему составу эвианские и карлсбадские. В каждом литре воды Мертвого моря содержится 320 граммов солей и минералов" – написала она.

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

В шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.