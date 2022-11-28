Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ

"Недавно узнал, что один российский продюсер написал на меня донос в Следственный комитет. Об этом мне сообщила его бывшая сотрудница. И показала даже эти тексты, – написал Роднянский. – Не уверен, что эта история имеет особое значение. Но факт доноса показался немаловажным. Характерным для наступивших в России новых времен".
Он не стал называть имени автора доноса, но описал его как человека, который позиционирует себя "очень патриотичным и очень православным", который ранее мечтал попасть на международный кинорынок, но "не было таланта".
"Потерпев обидное поражение, продюсер переключился на гораздо более простую задачу – на производство патриотического кино. За государственные деньги, естественно. Говорят, сейчас создает первый российский проект о войне с Украиной, – отметил Роднянский. – Донос он написал не под своей фамилией. Попросил подписать коллег по "патриотической" организации. Все же застеснялся".
Продюсер подчеркнул, что коллеги по описанию поймут, о ком идет речь.
"Я намеренно не называю имена. Коллеги поймут. А всех остальных читателей я попытался удивить масштабом морального падения "патриотов". Новых "хозяев жизни", – подытожил он.⠀
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.
В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".
В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта 2022 года продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".
В октябре российский минюст внес Роднянского в реестр "иноагентов".