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28 ноября, 2022
 
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Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ

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Роднянский: Донос он написал не под своей фамилией. Попросил подписать коллег по "патриотической" организации. Все же застеснялся
Роднянский: Донос он написал не под своей фамилией. Попросил подписать коллег по "патриотической" организации. Все же застеснялся
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российский продюсер написал в Следственный комитет РФ донос на российско-украинского продюсера Александра Роднянского. Об этом Роднянский написал 28 ноября в Instagram.

"Недавно узнал, что один российский продюсер написал на меня донос в Следственный комитет. Об этом мне сообщила его бывшая сотрудница. И показала даже эти тексты, – написал Роднянский. – Не уверен, что эта история имеет особое значение. Но факт доноса показался немаловажным. Характерным для наступивших в России новых времен".

Он не стал называть имени автора доноса, но описал его как человека, который позиционирует себя "очень патриотичным и очень православным", который ранее мечтал попасть на международный кинорынок, но "не было таланта". 

"Потерпев обидное поражение, продюсер переключился на гораздо более простую задачу  на производство патриотического кино. За государственные деньги, естественно. Говорят, сейчас создает первый российский проект о войне с Украиной, – отметил Роднянский. – Донос он написал не под своей фамилией. Попросил подписать коллег по "патриотической" организации. Все же застеснялся".

Продюсер подчеркнул, что коллеги по описанию поймут, о ком идет речь.

"Я намеренно не называю имена. Коллеги поймут. А всех остальных читателей я попытался удивить масштабом морального падения "патриотов". Новых "хозяев жизни", – подытожил он.

Контекст:

Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".

В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта 2022 года продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

В октябре российский минюст внес Роднянского в реестр "иноагентов".

Теги: Александр Роднянский, война России против Украины
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