Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ

Роднянский: Донос он написал не под своей фамилией. Попросил подписать коллег по "патриотической" организации. Все же застеснялся Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"Недавно узнал, что один российский продюсер написал на меня донос в Следственный комитет. Об этом мне сообщила его бывшая сотрудница. И показала даже эти тексты, – написал Роднянский. – Не уверен, что эта история имеет особое значение. Но факт доноса показался немаловажным. Характерным для наступивших в России новых времен".

Он не стал называть имени автора доноса, но описал его как человека, который позиционирует себя "очень патриотичным и очень православным", который ранее мечтал попасть на международный кинорынок, но "не было таланта".

"Потерпев обидное поражение, продюсер переключился на гораздо более простую задачу – на производство патриотического кино. За государственные деньги, естественно. Говорят, сейчас создает первый российский проект о войне с Украиной, – отметил Роднянский. – Донос он написал не под своей фамилией. Попросил подписать коллег по "патриотической" организации. Все же застеснялся".

Продюсер подчеркнул, что коллеги по описанию поймут, о ком идет речь.

"Я намеренно не называю имена. Коллеги поймут. А всех остальных читателей я попытался удивить масштабом морального падения "патриотов". Новых "хозяев жизни", – подытожил он.⠀

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