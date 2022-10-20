Российская актриса Большова сбила насмерть человека

Происшествие случилось 14 октября в Калужской области.
Большова, находившаяся за рулем автомобилем Audi, сбила женщину. По предварительным данным, актриса была в машине одна и находилась в трезвом состоянии. После аварии она позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Сбитая женщина скончалась до приезда врачей.
В ГИБДД Калужской области предположили, что Большова не увидела пешехода в темноте на деревенской неосвещенной дороге.
Большова наиболее известна по театральной постановке "Юнона и Авось" с участием актера Николая Караченцова (ныне покойного), а также по ролям в сериалах "Остановка по требованию", "Солдаты 12", "Презумпция невиновности".
Большова внесена в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым.