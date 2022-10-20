Российская актриса Большова сбила насмерть человека

Происшествие случилось 14 октября в Калужской области.

Большова, находившаяся за рулем автомобилем Audi, сбила женщину. По предварительным данным, актриса была в машине одна и находилась в трезвом состоянии. После аварии она позвонила в полицию и вызвала скорую помощь. Сбитая женщина скончалась до приезда врачей.

В ГИБДД Калужской области предположили, что Большова не увидела пешехода в темноте на деревенской неосвещенной дороге.