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10 мая, 2022
 
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Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео

Дочь Тимошенко замужем во второй раз
Дочь Тимошенко замужем во второй раз
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Российская модель Анастасия Пруткина на своей странице в Instagram показала ролик зятя бывшего премьер-министра Украины, лидера партии "Батьківщина" и нардепа Юлии Тимошенко – американского бизнесмена Артура Чечеткина. Об этом 9 мая в Facebook сообщил украинский бизнесмен Сеяр Куршутов

Он сохранил видео, опубликованное Пруткиной. Модель вскоре удалила ролик из Instagram.

"Артур Чечеткин. Зять Юлии Тимошенко. Прекрасно проводит время в Париже. Вчера его видели в клубе Aux Trois Mailletz, танцующим в компании с россиянкой Анастасией Пруткиной, которая зачем то выставила кадр с Артуром в Instagram. По моей информации, вылетел "мужчина" 18 февраля, рейсом Киев – Дубай. И по сей день не вернулся. Ориентировочно в середине марта поселился в Париже. В общем, "Вона працює, Вiн танцює", – написал Куршутов.

https://www.facebook.com/seyar.kurshutov/posts/344400757791881

Контекст:

Чечеткин – уроженец Одессы, но имеет американское гражданство.

Дочь Тимошенко замужем во второй раз. Свадьбу с Чечеткиным сыграли в декабре 2014 года. У пары трое детей: шестилетняя дочь, трехлетний и годовалый сыновья – Ева, Давид и Адам.

От первого мужа, ныне покойного британского музыканта Шона Карра, детей у Евгении нет.

Теги: Юлия Тимошенко, Дубай, Евгения Тимошенко, Париж, видео, модель, Артур Чечеткин, бизнесмен
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