"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах

"Специально для дебилов надел трусы", – написал Панин, сопроводив пост хештегами "нудисткий пляж" и "извращенцы".

Его пост лайкнули почти 3 тыс. раз и оставили около 200 комментариев.

"Хороший вкус на нижнее белье", – отметила kuksa.ekaterina1992.

"Главное, что в трусах не пустота", – считает marisabel_santos.

"Розовый к лицу! Или к яйцу", – пошутил lexis_federo.

"Трусы явно лишние", – убежден leather___jacket.

Контекст:

Панин родился 10 сентября 1977 года в Москве. Наиболее известен по фильмам "Звезда", "Жмурки" и сериалу "Солдаты".

Сейчас он живет в Испании вместе с дочерью Анной, матерью которой является актриса Юлия Юдинцева. С 2017 года по решению суда ребенок проживает с отцом.

В 2013 году Панин заявил, что является бисексуалом.