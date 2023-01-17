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17 января, 2023
 
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"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника

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Решетник: Ищу работу внештатного советника
Решетник: Ищу работу внештатного советника
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский ведущий Григорий Решетник после увольнения Алексея Арестовича с должности советника Офиса президента 17 января пошутил в Instagram, что готов занять аналогичную должность.

"Ищу работу внештатного советника. Опыт на телевидении – 20 лет", – написал он. 

"Вы с Арестовичем очень похожи внешне", – отреагировали в сети.

"С чувством юмора все ок", – написали в комментариях.

Контекст:

Арестович подал заявление об отставке 17 января после скандала, вызванного его словами о ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась. 

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения"

В тот же день стало известно, что Офис президента удовлетворил заявление Арестовича об увольнении.

Теги: Алексей Арестович, Григорий Решетник
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