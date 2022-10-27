Салем запретил дочери встречаться с парнями

В нем он просит дочь пообещать, что она никогда не будет встречаться с парнями.

"Это видео было снято так давно! Но знаете что? Мои желания не изменились", – подписал его Салем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Даниэль Салем (@daniel_jihad_salem)